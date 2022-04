JAKARTA - Volume lalu lintas di Jakarta pada periode 15-21 April atau saat PPKM Level Dua meningkat 3,33 persen dibanding saat PPKM Level Tiga beberapa waktu lalu.

Data tersebut dirilis Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mencatat volume lalu lintas di masa PPKM level 2 periode 15-21 April 2022 sebesar 2.161.954 kendaraan per hari.

"Volume lalu lintas rata-rata per hari pada PPKM Level 2 adalah 2.161.954 kendaraan per hari, mengalami peningkatan sebesar 3,33% dibandingkan PPKM Level 3 (1-7 Maret 2022) sebesar 2.092.351 kendaraan per hari," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).

Syafrin menyatakan kemacetan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir lebih disebabkan karena adanya kepadatan kendaraan menjelang buka puasa.

"Karena posisinya pada sore hari masyarakat berbondong-bondong ke tempat-tempat untuk buka bersama, ini yang kemudian menimbulkan kepadatan di beberapa titik," jelasnya.

"Selain itu, di beberapa ruas jalan itu juga ada perbaikan jalan. Apakah itu terkait dengan perbaikan perkerasan jalan, perbaikan saluran, termasuk trotoar, sehingga itu memakan beberapa ruang lalu lintas yang menimbulkan di sana ada bottleneck," sambungnya.

Sedangkan kinerja lalu lintas selama PPKM level 2 sebesar 38,18 km per jam setiap hari. Kondisi ini menurun 8,67% dibanding pada PPKM level 3. "Jadi kemacetan Jakarta beberapa waktu terakhir ini memang dari hasil pemantauan kami, dari sisi volume lalu lintas, itu kenaikannya tidak signifikan," imbuhnya.