BEKASI - Polres Metro Bekasi menyiapkan rekayasa lalu lintas one way di Jalan M. Hasibuan, Kota Bekasi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila volume kendaraan pemudik dari arah Jakarta di Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, meningkat.

Kanit Turjawali Polres Metro Bekasi Kota, AKP Ganda Siburian mengatakan, persiapan tersebut dilakukan demi menghindari adanya penumpukan kendaraan di Kota Bekasi. Apalagi Kota Bekasi merupakan jalur arteri yang digunakan saat masyarakat melakukan mudik.

"Betul (one way), nanti kita lihat eskalasi lalu lintas dari Jalan KH Noer Ali ya. Kalau memang dari Kalimalang cukup meriah, nanti kita bikin one way arah ke Jalan Hasibuan," kata Ganda, dikutip Selasa (26/4/2022).

Hingga saat ini, pengendara yang datang dari arah Jakarta melalui Jalan Kalimalang harus berbelok ke kanan atau kiri masuk ke Jalan Ahmad Yani. Pengendara belum bisa langsung melintas lurus ke Jalan M Hasibuan karena jalan itu melakukan one way ke arah sebaliknya.

Oleh sebabnya, rekayasa yang dilakukan polisi nantinya akan membuat pengendara dari arah Jalan Kalimalang langsung lurus menuju jalan M Hasibuan.

"Itu situasional, kalau sekarang dalam pantauan saya di sana, jalur Kalimalang masih landai," ujarnya.

Dalam kesempatannya, Ganda memprediksi arus mudik baru akan terjadi pada 27-28 April 2022 mendatang. Dirinya pun mengimbau agar para pemudik yang hendak ke kampung halamannya untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan yang sehat. "Apabila mengantuk, ada rest area atau tempat-tempat yang disediakan seperti Pospam inu untuk tempat istirahat. Silakan istirahat, jangan dipaksakan untuk keselamatan bersama," tutup Ganda.