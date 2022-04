JAKARTA - Kemacetan masih terjadi di Tol Jakarta-Cikampek mulai dari Cikarang Barat sampai Karawang Barat tepatnya di KM 47 pada arus mudik Lebaran, Jumat (29/4/2022) pagi.

Hal tersebut seperti disampaikan akun Twitter TMC Polda Metro Jaya dan Jasa Marga.

"Situasi arus lalu lintas terkini di ruas Tol Jakarta-Cikampek Km 29 arah Cikampek terpantau lancar," tulis admin akun Twitter TMC Polda Metro Jaya Pukul 05.08 WIB.

Sementara itu pihak Jasa Marga melalui akun Jasa Marga menyampaikan hal yang serupa.

"Karawang Barat KM 47 - GT Kalikangkung KM 414 diberlakukan satu arah (one way) dan ganjil genap. Jalur Satu Arah (one way) khusus kendaraan kecil arah Semarang," tulis admin akun Jasa Marga.

Hingga pukul 05.49 WIB diketahui Jalan Layang MBZ Cikarang Barat-Karawang Barat telah terjadi kepadatan volume lalu lintas.

Tol Japek Cikarang Barat - Karawang Barat KM 47 padat, kepadatan vol lalin dan kepadatan di lajur masuk one way/kanan. Sedangkan situasi lalu lintas di tol arah Karawang Barat - Cikarang - Cikunir - Cawang lancar.

(erh)