JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah memberlakukan dua layanan bus wisata gratis selama masa libur Lebaran 2022. Kedua rute itu yakni Jakarta Baru (BW2) dan rute Pencakar Langit (BW4).

Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSR PT Transjakarta, Iwan Samariansyah mengatakan bahwa dengan adanya momentun Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah membuat layanan gratis tersebut kembali dibuka. Pasalnya, layanan tersebut sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Kami menghadirkan kembali dua layanan bus wisata untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin berwisata ke lokasi-lokasi yang dilayani kedua rute tersebut,” ujar Iwan dikutip MPI dalam laman jakarta.go.id, Rabu (3/5/2022).

Lebih lanjut, dua rute tersebut nantinya akan bergulir selama sepekan, yakni selama 3 Mei hingga 8 Mei 2022 dari mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB dan tidak dipungut biaya atau gratis.

Kendati demikian, Iwan menegaskan bahwa meskipun gratis masyarakat perlu melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada Alat Tap On Bus (TOB) dengan tarif Rp0, serta mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

“Masyarakat tetap diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku selama menggunakan layanan Transjakarta," jelasnya.

