BOGOR - Sistem one way akan kembali diterapkan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari ini, Kamis (5/5/2022). Polres Bogor akan mulai memberlakukan sistem satu arah ke Jalur Puncak pukul 07.00 WIB.

"Kami informasikan yang akan menggunakan jalur Puncak, besok (hari ini) kami akan memberlakukan oneway ke arah Puncak dari mulai persiapan pukul 6.30 WIB, sehingga pukul 07.00 WIB, kami sudah bisa memberlakukan oneway arah Puncak," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin.

Lalu pada siang hari dijadwalkan one way dari arah sebaliknya yakni Puncak menuju Jakarta. Adapun waktu pelaksanaannya dimulai sekira pukul 13.00 WIB.

"Untuk (one way) menuju Jakarta, kami sudah merencanakan prediksi sesuai dengan arus kegiatan one way menuju arah Jakarta itu sekitar pukul 13.00 WIB hingga arus dari atas habis terkuras," jelasnya.

Di samping itu, pihaknya mengimbau pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk memastikan kesehatan dan kendaraan dalam kondisi prima. Tak lupa untuk mematuhi arahan dari petugas di jalan.

"Ini semata-mata untuk kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kita semuanya," pungkasnya.

