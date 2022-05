BOGOR - Polres Bogor akan kembali memberlakukan sistem satu arah atau one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada esok hari. One way sedianya dilakukan dua kali pada pagi dan siang hari.

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pada pagi hari oneway diberlakukan dari arah Jakarta menuju Puncak. Rencananya, akan dimulai sekira pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

"Besok kami akan kembali memberlakukan oneway baik itu ke arah atas (Puncak) maupun ke arah Jakarta. Jadwal oneway besok ke arah Puncak akan kami mulai berlakukan mulai pukul 7 pagi, jadwal sampai pukul 12 siang," kata Iman, Kamis (5/5/2022).

Kemudian, untuk siang hari diberlakukan untuk arus dari Puncak menuju Jakarta. Oneway dimulai sekira pukul 13.00 WIB hingga sampain arus normal.

"Apabila situasi Jalur Puncak sudah bisa kami normalkan maka secepat mungkin kami akan normalkan, begitupun sebaliknya jalur dari atas menuju Jakarta cukup padat kami akan berlakukam oneway lebih cepat dari jadwal yang kami siapkan," ujarnya.

"Kami siapkan sesuai prediksi dalam dua hari terkahir ini jam 13.00 sudah one way arah Jakarta," tuturnya.

Di sisi lain, haknya mengimbau kepada pengendara untuk memastikan kesehatan fisik dan kelayakan kendaraan. Termasuk mematuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di sepanjang Jalur Puncak. "Ini semata-mata untuk kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kita semuanya," pungkasnya.