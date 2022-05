JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut puncak arus balik lebaran akan terjadi pada Jumat (6/5/2022). Peningkatan volume kendaraan yang masuk Jakarta akan terus meningkat.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sedikitnya bada sekitar 2,1 Juta kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta sejak H-10 hingga H+2 Hari Raya Idul Fitri.

Menurut Sambodo beban terberat adalah di pintu masuk Jakarta dari arah Jabar dan Jateng yang berangkat dari Cikatama dan Kalitama dengan jumlah kurang lebih sekitar 1,2 juta kendaraan yang lewat GT halim dari Timur Kota Jakarta.

"Itulah sebabnya kami dari PMJ khususnya Ditantas perlu melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas dan himbauan kepada masyarakat agar perjalanan arus balik dari masyarakat tidak terhambat," kata Sambodo.

Dijelaskan Sambodo, pihaknya saat ini tengah mengelola kemacetan akibat kepadatan akibat peningkatan volume arus lalu lintas tidak mungkin bisa dihindarkan selama ini.

"Rekayasa lalu lintas kemudian kita kelola sehingga tidak menimbulkan frustasi dan menimbulkan komplain dari masyarakat serta belajar dari kejadian kejadian saat one way arus mudik kemarin," ucapnya.

Kemudian Sambodo juga menuturkan jika, sesuai dengan perkiraan dari kemenhub dan data yang ada. Bahawa puncak arus balik itu nanti akan ada pada 8 mei atau hari minggu.

"Dengan kemungkinann yang terbanyak adalah 269.444 kendaraan yang masuk ke Jakarta. 174 ribunya dari arah timur. Hari ini diperkirakan akan ada 10 ribu kendaraan per jam itu yang kita kelola agar tidak menimbulkan kemacetan," ucapnya.

Menurut Sambodo, besok Jumat (6/5/2022) pukul 14.00 akan dilaksanakan pelepasan one way arus balik dari GT Galikangkung sampai ke km 47 besok pukul 14.00 tanggal. Petugas akan berjaga-jaga di setiap titik untuk menampung arus yang datang dari arah timur.

"Kalau besok one way dari Kalikangkung sampai km 47 maka yang ke arah timur akan dikeluarkan di GT Karawang barat untuk menampung yang dari arah timur one way," ujarnya.

"Tapi kalau kemudian itu masih pada one way diteruskan sampai halim maka yang dari arah tol kota akan kami keluarkan di cawang. Di cawang akan kita tutup semua akan kita keluarkan dia bisa ke arah Tanjung Priok atau Jagorawi," sambungnya.

Ditambahkannya, saat berbarengan dengan penutupan cawang maka seluruh pintu tol yang menuju arah cikampek akan ditutup karena arus akan menerima one way dari arah semarang sampai dengan masuk ke Jakarta.

"Karena itu, kami harus melakukan rekayasa lalu lintas di Halim yang jumlahnya hanya 13 gerbang. Sangat terbatas untuk menerima menampung derasnya arus yang akan nanti masuk ke Jakarta," pungkasnya.