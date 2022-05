JAKARTA - Rabu, 11 Mei 2022 menjadi hari ulang tahun pernikahan ke-26 dari pasangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan sang istri, Fery Farhati. Hal tersebut terlihat tadi unggahan video reels Instagram Fery, sang istri, di akun Instagram pribadi miliknya.

Dalam video reels dengan caption “HAPPY ANNIVERSARY.. 🖤” tersebut, Fery menggunakan penggalan latar lagu Reward yang dinyanyikan oleh Basia, yang memiliki lirik yang sangat romantis.

“I have you, a lover and a friend. You are everything I need, you are the sun, the air I breathe. Without you, life wouldn’t be the same, please never go away and if you go then don’t forget to take me with you”

“Aku memilikmu, kekasih dan teman. Kamu segalanya yang aku butuhkan, kamu adalah matahari, udara yang hirup. Tanpamu, hidup tidak akan sama, tolong jangan pernah pergi dan jika kamu pergi maka jangan lupa bawa aku bersamamu”

Video tersebut juga berisikan foto-foto momen kebersamaan Fery dengan sang suami, Anies Baswedan. Seperti foto saat ia mendampingi sang suami salat Id di Jakarta International Stadium, lalu Ketika sedang mengunjungi Kabupaten Kepulauan Seribu, serta saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam foto-foto tersebut keduanya pun terlihat tersenyum bahagia.

Banyak warganet yang memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun pernikahan keduanya dalam kolom komentar. “Happy Anniversary Pak Gub @aniesbaswedan dan Ibu Gub @fery.farhati semoga panjang jodoh, sehat dan bahagia selalu dalam mengarungi rumah tangga. Dan selalu menjadi panutan untuk kamu semua… Amin YRA,” komentar akun @monica****. “Happy Anniversary Bapak @aniesbaswedan & Ibu @fery.farhati Sehat2 & bahagia selalu,” tulis akun @tott***.