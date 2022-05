JAKARTA - Gubenrur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengunjungi Inggris terkait menindaklanjuti kerja sama di bidang transportasi, termasuk pembiayaan pembangunan MRT.

Dalam lawatan tersebut, Anies sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional Inggris yakni, Anne-Marie Trevelyan MP.

"Pertemuan bilateral dengan the British Secretary of State for International Trade (Menteri Perdagangan Internasional Inggris), the Right Honourable Anne-Marie Trevelyan MP," ujar Anies dalam akun instagram @aniesbaswedan, Jumat (13/5/2022).

Lebih lanjut, Anies menuturkan, kunjungan tersebut adalah bagian dari menindaklanjuti pertemuan Menteri Anne-Marie Trevelyan, MP, yang sempat terbang ke Jakarta pada bulan Februari 2022 lalu.

"Sebuah pertemuan yang produktif, kami membahas pengembangan hubungan kerja sama untuk mendukung Kota Jakarta mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2050 dan penjajakan kemitraan dengan Pemerintah Inggris untuk pembangunan MRT Jakarta pada fase-fase berikutnya," terangnya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Ibu Sri Haryati selaku Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Pak William Sabandar selaku Direktur Utama PT MRT Jakarta, dan Pak Thomas Trikasih Lembong selaku Komite Investasi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berkunjung ke tiga negara di Eropa selama delapan hari, yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis.Dalam kunjungannya ke Benua Eropa, Anies memiliki tiga agenda. Pertama menindaklanjuti kerja sama di bidang transportasi, termasuk pembiayaan pembangunan MRT. Kedua, memenuhi undangan dari komunitas sehubungan dengan mobilitas dan transportasi. Ketiga, memenuhi undangan dari negara kerja sama smart city.