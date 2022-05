BOGOR - Karena itu, Jalur Puncak tengah diberlakukan sistem satu arah atau oneway menuju kawasan tersebut.

KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ketut Laswarjana mengatakan, sistem one way tersebut diberlakukan sejak pukul 08.30 WIB. Terlihat arus yang mengarah ke Puncak lebih banyak dibanding arus sebaliknya.

"Dapat kami laporkan untuk arus di seputaran Gadog bahwasanya kami sedang melaksanakan rekayasa lalu lintas one way ke arah Puncak. One way ini kami laksanakan mengingat arus yang menuju Puncak lebih banyak dibanding yang menuju Jakarta," kata Ketut kepada wartawan, Minggu (15/5/2022).

Sistem one way ini diberlakukan secara situasional. Apabila arus lalu lintas sudah normal atau terkuras, petugas akan kembali membuka normal dua arah.

"Ini (one way) diberlakukan situasional sampai dengan arus kembali normal," jelas Ketut.

Meski begitu, kondisi lalu lintas di Jalur Puncak saat ini tidak sepadat seperti Sabtu 14 Mei 2022. Pengendara tetap diimbau selalu aturan lalu lintas dan mengikuti setiap arahan petugas di lapangan.

"Dibandingkan kemarin, lebih padat kemarin. Kami imbau tetap tertib berlalu lintas," pungkasnya.

