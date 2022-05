BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini terpantau padat. Polisi tengah memberlakukan sistem satu arah atau one way menuju kawasan Puncak.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, one way menuju Puncak dimulai sekira pukul 10.20 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya kendaraan pendong dari Patwal Satlantas Polres Bogor yang menguras kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta.

Kendaraan ke arah Puncak yang sebelumnya tertahan sementara karena proses pengurasan kini sudah bisa bergerak. Dengan begitu, saat ini sudah diberlakukan one way menuju kawasan Puncak.

"Kondisi lalin di Puncak hari ini di libur Waisak terpantau mengarah ke Puncak cukup padat. Sehingga pagi hari ini kami sedang melakukan penarikan ke arah Puncak karena situasi di atas sudah cukup padat dan membutuhkan penarikan dan pengurasan ke arah Jakarta," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, Senin (16/5/2022).

Kemudian, polisi berencana mempercepat sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Tetapi masih situasional tergantung kondisi di lapangan.

"Kami akan memberlakukan one way lebih cepat ke arah Jakarta. Tim segera menguras kepadatan di Jalur Puncak saat ini sedang berlangsung. Jadi anggota kami sedang melakukan pengurasan untuk memberlakukan one way ke arah Jakarta,” ujar Iman.

“Mudah-mudahan pengurasan yang sedang dilakukan sekarang bisa berlangsung dengan cepat sehingga siang bisa dilakukan sesegera mungkin penormalan. Kalaupun nanti ada kepadatan kembali, kami segera mengambil langkah oneway," pungkasnya.