BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diberlakukan one way arah Jakarta, Senin (16/5/2022). Kendaraan yang akan menuju Puncak sementara waktu tidak bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem one way tersebut dimulai sekira pukul 12.00 WIB. Proses one way ditandai dengan pendorongan kendaraan terakhir dari arah Exit GT Ciawi menuju Puncak oleh mobil patroli Satlantas Polres Bogor.

Kemudian, petugas lainnya mulai menutup akses jalan menuju kawasan Puncak dengan water barrier. Dengan begitu, kendaraan roda empat atau lebih sudah tidak bisa lagi berjalan menuju Puncak.

Sebelumnya, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pada pagi hari tadi arus lalu lintas di Jalur Puncak terpantau cukup padat. Karena itu pihaknya akan memberlakuka sistem oneway menuju Jakarta lebih cepat dari jadwal yang ada.

"Kami akan memberlakukan one way lebih cepat ke arah Jakarta. Tim segera menguras kepadatan di Jalur Puncak saat ini sedang berlangsung," kata Iman.

Belum diketahui pasti sampai kapan one way menuju Jakarta ini diberlakukan. Karena, masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak.

"Pelaksanaannya (one way) menyesuaikan dengan situasi kepadatan di sepanjang Jalur Puncak. Jadi kami mengutamakan ketika kepadatan terkuras, baru kami normalkan (dua arah)," pungkasnya.

