BOGOR - Kemacetan kembali terjadi di jalur Puncak Bogor, Senin (16/5/202). Banyak masyarakat memanfaatkan waktu libur panjang Hari Raya Waisak untuk berwisata di kawasan tersebut.

Kondisi kemacetan terpantau dari unggahan akun Instagram @jktinfo, Senin siang. Terlihat kendaraan yang didominasi mobil berdesak-desakan di jalan untuk bisa sampai ke tempat tujuan.

“Pantauan lalin Puncak pada Senin (16/5) siang. Photo @alvinkurrr,” tulis akun tersebut.

Sementara itu, rus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diberlakukan one way arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncak sementara waktu tidak bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem one way tersebut dimulai sekira pukul 12.00 WIB. Proses one way ditandai dengan pendorongan kendaraan terakhir dari arah Exit GT Ciawi menuju Puncak oleh mobil patroli Satlantas Polres Bogor.

Kemudian, petugas lainnya mulai menutup akses jalan menuju kawasan Puncak dengan water barrier. Dengan begitu, kendaraan roda empat atau lebih sudah tidak bisa lagi berjalan menuju Puncak.

(qlh)