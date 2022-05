JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan capaian transformasi transportasi Jakarta kurun waktu lima tahun terakhir lewat JakLingko. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, Inggris.

"Diundang University of Oxford untuk memberikan kuliah umum, berbicara mengenai “Future of the world’s 2nd biggest metropolitan city – Indonesia and ASEAN perspectives on sustainable mobility policies”. Kami berbagi pengalaman Jakarta melakukan transformasi transportasi selama 5 tahun terakhir melalui JakLingko," tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Selasa (17/5/2022).

Anies mengaku senang sekali bisa diberi kesempatan berbagi gagasan dengan para akademisi di salah satu kampus tertua dan terbaik di dunia yang didirikan tahun 1096.

"Di kampus ini berkumpul orang-orang terbaik dari seluruh dunia yang memiliki budaya akademik, termasuk rasa ingin tahu dan belajar, yang sangat tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies berpesan kepada mahasiswa yang tengah mengenyam pendidikan di Oxford untuk tidak tergesa-gesa untuk pulang. Melainkan tambah pengalaman dan bangun jejaring internasional untuk dibawa ke Indonesia. "Pesan untuk teman-teman yang sedang kuliah di luar, setelah tamat nanti, jangan langsung pulang ke Indonesia cepat-cepat. Tambahkan pengalaman bekerja, bangun jejaring internasional baru. Sehingga saat pulang nanti membawa ilmu, pengalaman dan jejaring, siap untuk ikut menjawab tantangan-tantangan bangsa tercinta," tuturnya.