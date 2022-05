JAKARTAÂ - Chairman Organizing Committee (OC) Jakarta EPrix 2022 Ahmad Sahroni mengatakan tiket di bagian dalam atau area VVIP dan VIP Formula E Ancol, Jakarta Utara sold out atau ludes terjual. Diketahui gelaran Formula E akan dimulai pada 4 Juni mendatang.

"Yang pasti tiket di dalam sirkuit semuanya sold out tinggal beberapa lagi yang royal suite, ada beberapa tinggal 4 yang tersedia di website semoga 4 juni berjalan baik dan tidak kekurangan satu apapun," kata Sahroni kepada awak media di Kawasan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (26/5/2022).

"Untuk didalem sirkuit 22 Ribu, yang tinggal tersisa malah festival biasa, dalam sirkuit sudah sold out," imbuhnya.

Sementara itu, di laman Instagram pribadinya @ahmadsahroni88 mengimbau masyarakat agar waspada website tiket palsu. Ia pun menjabarkan slot tiket Formula E yang masih tersisa.

"Sahabatku yang baik hati-hati membeli tiket Formula-E yah, ada website palsu. Tiket VIP Sold Out, Tiket VVIP Sold Out, Tiket Deluxe Suite Sold Out, Tiket Grand stand (tersedia dikit lagi), Tiket Festival circuit (tersedia), dan Tiket Festival (sangat tersedia)," jelasnya.

