BOGOR - Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial Z (51) yang jasadnya dibuang di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kedua pelaku membunuh korban dengan cara menjerat leher dengan kabel charger dan membenturkan kepalanya.

Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Siswo DC Tarigan mengatakan, pembunuhan tersebut bermula ketika 2 pelaku, yaitu laki-laki berinisial AM (26) dan kekasihnya TO (21) hendak menagih utang kepada korban sebesar Rp100 juta. Keduanya mendatangi korban di wilayah Tangerang Selatan.

"Jadi tersangka TO ini, berupaya menagih utang dari korban kepada ayahnya sebesar Rp100 juta. Jadi utang itu, terkait ayahnya tersangka TO ini meminjamkan uang investasi untuk dipinjam lagi ke orang lain. Jadi profesi korban ini seperti bank keliling," kata Siswo, Jumat (27/5/2022).

Pada Kamis 19 Mei 2022, kedua pelaku datang untuk menagih utang tersebut dan telah berencana apabila tidak diberikan akan membunuh korban. Lalu, korban diajak untuk pergi menggunakan mobil sewaan.

"Ketika tiba di suatu lomasi sepi di daerah Sawangan, posisinya korban itu berada duduk di bangku tengah sebelah kiri. Tersangka TO itu duduk di sebelah kanan. Sedangkan tersangka AM itu kondisinya sebagai pengemudi di depan," ujarnya.

Kemudian, pelaku TO membenturkan kepala korban ke bangku depan dan AM menekan leher korban. Tak hanya itu, leher korban dililit kabel charger sampai meninggal dunia.

"Tersangka (AM) dari depan itu loncat menekan leher. Perannya tersangka TO ini menutup mulut korban sampai memastikan nafasnya betul-betul habis. Tapi tidak sampai di situ saja, dari tempat lokasi mereka menghilangkan nyawa sampai mencari tempat ideal membuang mayat itu tersangka TO berpindah ke belakang sambil melilitkan kabel handphone sambil memastikan korban ini sudah mati," ujarnya.

Pada akhirnya, kedua pelaku membuang mayat korban di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Baru pada 21 Mei 2022 jasad korban ditemukan warga.

"Di hari Sabtu tanggal 21 Mei kami mendapat informasi ada penemuan sesosok mayat yang awalnya tidak ada identitas. Kemudian kami olah TKP, berkat kemampuan dari Inafis kami berhasil mendapat identitas korban inisial Z umurnya 51 tahun alamatnya di Tangerang Selatan," tuturnya.