JAKARTA – Gelaran Jakarta E-Prix tinggal 2 hari lagi. Namun, dukungan untuk terselenggaranya ajang balap mobil Formula E itu terus berdatangan.

Setidaknya sudah ada 31 perusahaan yang memberikan dukungan. Dengan dukungan sponsor ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam kesuksesan ajang Formula E 2022 di Jakarta.

Vice Managing Director Jakarta E-Prix Gunung Kartiko menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh sponsor. Menurutnya, dukungan dari para sponsor ini akan sangat membantu menyukseskan ajang balap mobil listrik internasional tersebut.

“Pada hari ini, kami mengumumkan bahwa Jakarta E-Prix 2022 akan didukung oleh 31 perusahaan swasta dalam negeri dan beberapa sponsor global lainnya," Gunung dalam keterangannya dikutip Kamis (2/6/2022).

Menurut Gunung, berbagai pihak yang mendukung suksesnya ajang balap Formula E terdiri dari berbagai industri, seperti bank, kecantikan, perusahaan teknologi, hingga perhotelan.

Selain sponsor dari perusahaan swasta, Gunung menyampaikan bahwa terdapat sejumlah sponsor global yang dibawa pihak Formula E Operation (FEO) untuk mendukung acara Jakarta E-Prix 2022 di berbagai seri balapan.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi yang besar atas kepercayaan para sponsor lintas sektor dan industri. Dari perbankan, terima kasih kepada Bank Artha Graha International. Melalui Agi sebagai digital apps dari Bank Artha Graha Internasional, yang juga mengusung kampanye kepedulian akan lingkungan, sebagai bentuk Financial-Life-Balance," ucap Gunung.

“Sponsor yang ada itu selain dari perusahaan swasta dalam negeri, yang memang khusus mendukung perhelatan balap mobil listrik di Indonesia, terdapat juga sponsor global yang sudah ditetapkan dari pihak FEO. Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara. Untuk nama-nama sponsor globalnya bisa dicek langsung di situs fiaformulae.com,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, VP Communications Jakarata E-Prix, Iman Sjafei menambahkan terima kasih terhadap perusahaan bidang telekomunikasi yang menjadi Official 5G Partner of the Jakarta E-Prix di sekitar lokasi Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC).

"Dan tidak lupa dengan lokasinya yang strategis serta pelayanan terbaik, kami mengucapkan terima kasih kepada Discovery Ancol sebagai satu satunya official partner dari industri perhotelan, yang ikut mendukung hospitality dalam gelaran Formula E ini," pungkasnya.