JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyamakan bahwa olahraga bersepeda dengan ajang Formula E. Sebab, menurutnya, keduanya sama-sama ramah lingkungan.

"Formula E itu seperti bersepeda, ramah lingkungan, bergerak kedepan sambil konsisten menjaga keseimbangan, melambangkan visi dan kehidupan kita sehari-hari," kata Ariza dalam laman Instagram @arizapatria dikutip, Jumat (3/6/2022).

Ariza mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam perayaan hari sepeda dunia. Bersama jajaran Pemprov DKI, Anies dan Ariza bersepeda keliling Jakarta bareng Duta Besar (Dubes) negara sahabat.

"Hari ini kami merayakan hari sepeda sedunia bersama Pak Gub @aniesbaswedan serta jajaran. Pukul 06.20 saya berangkat ke titik kumpul, stasiun BNI lalu bersepeda bersama rombongan menuju Taman Banteng. Kegiatan ini merupakan rengkaian Groundbreaking Bike Lounge dan Bike 20," ujarnya.

Ariza mengklaim angka pengguna sepeda di Jakarta meningkat 10 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ia pun berharap Jakarta kota ramah pesepeda.

"Pengguna sepeda di DKI Jakarta meningkat 10x lipat di lima tahun terakhir ini. Kami berharap Jakarta akan menjadi kota ramah pesepeda," ucapnya.

Ariza menambahkan harapan itu didukung dengan berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam membangun ruas jalan untuk pesepeda.

"Di tahun 2021 Pemprov DKI telah membangun 95,7 km jalur sepeda yang tersebar di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. Dan di tahun 2022 akan terus ditingkatkan ruas jalan baru untuk pesepeda," tuturnya.

Turut hadir bersama kami yang terhormat; Para Duta Besar atau yang mewakili; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Matali; Ketua Umum Bike To Work, Bapak Fahmi Saimima; Ambassador Of The Republic Turkey, H.E. Prof. Dr. Ashken Asan; Ambassador Of United Kingdom; H.E. Mr. Owen Jenkins; Ambassador Of India, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti; Ambassador Of South Africa, Acting Ambassardor, Mr. Vickesh Pradeep Maharaj; Country Director Of World Bank Indonesia, Ms. Satu Kahkonen; Director Of ITDP Southeast Asia, Ms. Faela Sufa, serta seluruh hadirin dan tamu undangan

