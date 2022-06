JAKARTA - Stasiun Manggarai dirancang sebagai stasiun sentral yang melayani 1,2 juta penumpang di rute Jabodetabek hingga Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng.

Untuk itu proyek pengembangan Stasiun Manggarai sebagai stasiun terbesar dan tersibuk di Indonesia terus dikebut. Terdapat beberapa fakta yang patut dicatat, di antaranya:

1. Stasiun Manggarai berlantai 2 dengan 18 rel.

2. Proyek Stasiun Manggarai menempatkan 8 rel di bawah, dan 10 rel di lantai 2.

3.Stasiun Manggarai juga akan dilengkapi 14 lift dan 14 escalator untuk menunjang pergerakan penumpang.

4.Stasiun Manggarai juga dipersiapkan untuk dapat diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya.

5. Dalam pengembangannya Stasiun Manggarai juga akan melayani kereta jarak jauh sehingga berpotensi membuatnya sentra mudik moda kereta api.

Terkait fakta-fakta di atas, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri mengatakan dalam rangka mewujudkan transformasi Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, diperlukan penyesuaian untuk menata dan mengondisikan pergerakan kereta api dan penumpang di stasiun ini agar pembangunan dapat terus berlangsung.

Salah satu penyesuaian tersebut dilakukan melalui kegiatan switch over (SO) 5 yang dilakukan pada Jumat (27/5/2022) hingga Sabtu (28/5/2022). SO 5 ini perlu dilakukan untuk memindahkan peron dan jalur aktif yang melayani KRL sehingga pembangunan dapat dilanjutkan pada sisi timur.

"Saat ini, Stasiun Manggarai sudah mengemban peran menjadi stasiun hub untuk tujuh persimpangan jalur kereta api yang terdiri dari jalur kereta api yang mengarah ke Jatinegara, Jakarta Kota, Tanah Abang, Bogor, depo KRL Bukit Duri, pusat gudang persediaan, serta mengarah ke Balai Yasa Manggarai,” ucap Zulfikri.