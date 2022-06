BOGOR - Polisi sedang memberlakukan sistem one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini. Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Tadi (pagi) sempat dimaninkan one way ke atas (Puncak). Nah sekarang pulang jadi dimainkan oneway ke Jakarta," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ketut Laswarjana, Sabtu (11/6/2022).

One way ini telah diberlakukan sejak pukul 12.30 WIB. Belum diketahui secara pasti sampai kapan one way ini diterapkan karena melihat arus di lapangan.

"Kita melihat situasi di lapangan, kemungkinan nggak lama. Kalau volume kendaraan yang turun sedikit sudah bisa dinormalkan lagi (dua arah)," jelasnya.

Kemudian, ada sejumlah titik kemacetan di sepanjang Jalur Puncak yang terjadi siang ini. Di antaranya kawasan Pasar Cisarua dan Megamendung.Â

"Pasar Cisarua dan Megamendung kalau sekarang," pungkasnya.

