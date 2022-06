JAKARTA - 22 Juni 2022, Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-495. Kali ini, perayaan hari ulang tahun (HUT) terasa istimewa mengingat sejumlah capaian baru sekaligus menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya Jakarta menjadi salah satu kota global. Prestasi ini menjadi pelengkap setelah Jakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu capaian terbaru di kancah global adalah raihan juara dalam ajang penghargaan bergengsi tingkat dunia, The 2022 WSIS Prizes, pada kategori ICT Applications: e-Science. Inovasi sistem pengendalian banjir membuat Jakarta meraih juara ajang internasional World Summit on the Information Society (WSIS) tersebut.

Dalam akun Instagram miliknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas capaian ini. “Kemarin Jakarta meraih 5x WTP berturut-turut, pada saat yang bersamaan Jakarta juga menjadi juara dalam ajang penghargaan bergengsi tingkat dunia, The 2022 WSIS Prizes, pada kategori ICT Applications: e-Science," tulis Anies, pada Rabu (1/6/2022).

Baca juga: HUT Ke-495 Jakarta, Yuk Kenali Ciri Khas dan Filosofi Rumah Kebaya

WSIS merupakan konferensi tingkat dunia tentang masyarakat informasi yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk teknologi komunikasi dan informasi. Dalam ajang tersebut, Jakarta menjadi juara karena membawa inovasi sistem pengendalian banjir yang membantu prediksi potensi bencana sebelum terjadi, dan mengoptimalkan pengendalian ketika terjadi bencana banjir.

Baca juga: Kado HUT Jakarta: Transjakarta. LRT dan MRT Gratis Hari Ini

Pengetahuan dan pengalaman para petugas dikumpulkan ke dalam sistem informasi ini sehingga mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pengendalian banjir ke depan. Jakarta menjadi juara setelah mengungguli empat finalis lain yaitu ZTE Corporation dari Tiongkok, Biomedical Neuroscience Insititut dari Universitas Chili, Artificial Intelligence Laboratory dari Universitas Udinese di Italia, dan Universitas Putri Nora binti Abdul Rahman dari Arab Saudi.

Penghargaan ini juga mengikuti penghargaan sebelumnya yang diraih saat Jakarta mewakili Indonesia menjadi juara pertama pada ajang ASEAN ICT Awards 2021 untuk kategori Public Sector. Turut membawa nama Indonesia dalam penghargaan global adalah kebanggaan bagi kita. "Terima kasih kepada semua yang telah bekerja dan berkolaborasi membangun sistem ini,” ujar Anies. Berbagai penghargaan yang diraih sejatinya merupakan bentuk pengakuan global terhadap inovasi, komitmen dan persistensi kita. Di sisi lain, inilah sebenarnya yang penghargaan tertinggi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah kemajuan kota dan kebahagiaan warga Jakarta, yang menurut Anies, tidak akan berhenti untuk selalu mengejarnya. Sebagai kota maju dan mulai sejajar dengan kota-kota besar dunia, capaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak dalam membangun Ibukota. Anies menyebutkan, capaian itu adalah kerja keras dari tingkat RT, RW hingga komunitas yang ada di Jakarta. Jakarta sebagai kota global, papar Anies, terlihat dari standar yang ditetapkan berupaya transportasi umum masal yang menjangkau beragam wilayah. Baca juga: HUT Ke-495 Jakarta, Anies Jelaskan Makna Kolaborasi, Akselerasi dan Elevasi Inilah bukti yang ditunjukkan Anies ke sekian kalinya atas sikap kenegarawanan, yang selalu menyebut karya dan capaian prestasi sebagai kerja-kerja bersama berbagai lapisan masyarakat melampaui hierarkhi kekuasaan maupun strata sosial. Baca juga: HUT Ke-495: Sejarah Lengkap Jakarta dari Sunda Kelapa hingga Ibu Kota Negara "Hari ini kita merayakan Jakarta Hajatan. Tahun ini kita mengambil tema kolaborasi akselerasi dan elevasi, kita membangun kota ini dengan semangat kerja sama dan meningkatkan posisi Jakarta menjadi salah satu kota global dunia," ujar Anies saat usai upacara peringatan HUT ke-495 Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional, Rabu (22/6/2022). Hajartan ini bakal digelar 24 Mei - 25 Juni 2022, mengusung tema “Kolaborasi, Akselerasi, Elevasi (Collaborate, Accelerate, Elevate)”. Tema ini menjadi pesan optimisme sekaligus bukti untuk seluruh elemen di kota, maupun dunia atas ragam usaha yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan Jakarta ke depan. Selain itu, tema Collaborate, Accelerate, Elevate diangkat untuk merefleksikan kembali semangat kolaborasi yang sudah didengungkan selama lima tahun ke belakang, sebagai identitas kota Jakarta (Kolaborasi), semangat mendorong pertumbuhan guna menghadapi ragam isu global (Akselerasi) untuk mewujudkan visi mengelevasi warga, maupun kota di tingkat global (Elevasi). Baca juga: Selamat Ulang Tahun Ke-495 Jakarta “Jakarta Hajatan” hadir sebagai branding baru untuk hari ulang tahun DKI Jakarta sejak tahun 2022 ini. Branding ini akan bersifat berkelanjutan dari tahun ke tahun pada setiap perayaan HUT Jakarta. ‘Hajatan’ memiliki makna selebrasi yang kental dengan nuansa Indonesia, yaitu resepsi atau selamatan akan sebuah pencapaian. Seluruh rangkaian acara Jakarta Hajatan ke-495 akan melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai kolaborator serta tamu-tamu undangan mancanegara. Kini, kita bisa menyaksikan Jakarta dengan wajah baru yang aktif dan lincah dalam pergaulan global. Tanpa canggung, Jakarta bergerak kesana-kemari membangun kolaborasi di berbagai sektor dengan sister city seperti Berlin, Paris, Rotterdam, dan puluhan kota lain dunia. Jakarta bergerak menyongsong kota global yang kian diakui dunia. Qusyaini Hasan Penulis adalah pemerhati sosial perkotaan.