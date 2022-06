JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan akselerasi atau percepatan transformasi transportasi di Ibu Kota. Hal itu dibuktikan dengan jumlah penumpang yang awalnya 350 ribu/hari kini bisa tembus 1 juta/hari.

"Jumlah penumpang kendaraan umum yang dulunya hanya 350 ribu per hari sekarang bisa mencapai 1 juta per hari," kata Anies saat live di MNC News Now, Rabu (22/6/2022) sore.

Anies menambahkan, melalui kolaborasi transformasi jangkauan transportasi umum di Jakarta dapat mencapai angka 90 persen di tahun 2022. Ia menilai hal itu capaian luar biasa guna mengantarkan Jakarta menjadi Kota Global.

"Kita melakukan kolaborasi transformasi transportasi dengan percepatan misalnya coverage transportasi umum di Jakarta di bawah 40 persen sekarang sudah sekitar 82 persen insya allah akhir tahun ini bisa 90 persen. Ini akselerasi yang cepat sekali," ujarnya.

"Nah, ini adalah capaian yang bisa mengantarkan Jakarta menjadi Kota Global," imbuhnya.

Anies menyebut Kota Global adalah kota di mana warganya menggunakan kendaraan umum untuk mobilitas sehari-hari. Ia berharap lewat percepatan tranformasi transportasi dapat membawa Jakarta sejajar dengan kota global di dunia lainnya.

"Anda lihat saja kota-kota besar dunia nomor satu di dunia sebagai kota dengan perubahan sistem transportasi terbesar di dunia. Jadi kita ini dinilai oleh dunia sebagai kota dengan perubahan yang tertinggi. Inilah pengakuan dunia atas yang kita kerjakan. Suatu saat kota kita menjadi yang membahagiakan bagi semuanya dan membuat kota kita setara dengan kota-kota global dunia lainnya," tuturnya.

(Ari)