JAKARTA - Memasuki hari libur sekolah, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan layanan khusus wara-wiri di sekitar kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Hal itu, sebagai bentuk mempermudah wisatawan dalam berpindah dari titik satu ke titik lain.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Anang Rizki Noor mengatakan, layanan tersebut adalah hasil kerjasama antara Ancol dengan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta guna memudahkan para wisatawan yang berkunjung.

“Masyarakat bisa menikmati layanan ini selama pekan liburan sekolah periode 2-17 Juli 2022 di dua rute yang tersedia,” ujar Anang dalam keterangannya, Minggu (3/7/2022).

Lebih lanjut, Anang menuturkan, terdapat empat unit bus Royaltrans yang disediakan berlalu lalang di kawasan wisata Ancol, bus tersebut beroperasi mulai pukul 08.00-20.00 WIB.

Anang menambahkan, pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 saat menggunakan transportasi tersebut, adapun, pelanggan cukup melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap on Bus (TOB) yang terpasang dalam armada.

"Karena ini layanan premium, semua harus duduk di bangku yang tersedia dan tidak diperbolehkan berdiri. Diharapkan, pelanggan memenuhi semua aturan dan prokes yang berlaku demi kenyamanan dan keamanan bersama," pungkasnya.