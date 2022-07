JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengabulkan permintaan Ani Purwanti (38) yang meminta Kapolda membuatkan arena tinju atau boxing.

Dalam akun Instagram Kapolda Metro Jaya yang upload, Senin (4/7/2022), bersama ibu Ani, Irjen Fadil menjajal untuk melakukan sedikit gerakan melakukan tinju di arena tersebut.

Asal usul pembuatan arena tinju tersebut dicetuskan ibu Ani warga Tanah Abang, Jakarta Pusat yang resah sering melihat tawuran di lingkungan tempatnya tinggalnya.

Ide 'out of the box' yang disampaikan ibu Ani saat acara rilis akhir tahun di Gedung BPMJ pada Kamis 30 Desember 2021. Dia menyampaikan ide tersebut sebagai solusi aksi tawuran di tempat tinggalnya yang masih marak.

"Pak Kapolda saya minta dibikinin ring tinju, karena anak-anak muda di tempat saya, di Tanah Abang sering tawuran," kata Ani saat menjadi salah satu tamu di acara rilis akhir tahun Polda Metro Jaya, Kamis (30/12/2022).

Ani mengaku kesal, sebab aksi tawuran warga di lingkungan terjadi hampir setiap malam. Tawuran antarkelompok biasa terjadi pukul 03.00 dini hari.

"Kedengeran suara tanda kentongan, terus mulai ramai anak-anak bawa sajam," kata Ani.

Aksi tawuran sempat direkam oleh Ibu Ani dan viral setelah melaporkan ke social media Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dia menilai pembuatan ring tinju akan tersalurkan. "Kan tinju ini sarana olahraga. Harapannya mereka tidak di jalanan lagi tawurannya, tapi difasilitasi, seperti balap motor liar itu," kata Ani. Atas permintaan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil menyebut bahwa usulan ibu Ani bertujuan baik dari warga sepatutnya didukung. "Ibu ini pasti tinggalnya di Gang Bahaswan ya? Saat saya Kapolsek Metro Tanah Abang saya sudah urus itu masalah tawuran," kata Fadil.