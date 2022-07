JAKARTA - Keluarga pelaku pembuang bayi Perempuan hidup di Sungai Ciliwung terancam terusir dari Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. AM (50) beserta istri dan cucunya yang hampir dibuang oleh anaknya, terancam diusir dari rusun yang telah mereka tinggali selama 7 tahun.

AM mengungkapkan dirinya hendak diusir oleh pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) melalui surat edaran yang ditujukan untuk dirinya. Surat tersebut bernomor 3915/RR.02.01 mengenai Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian, dikirim pada 27 Juni 2022.

"Dinyatakan di surat tadi bahwa saya harus dikeluarkan dan SP (Surat Perjanjian) sewa saya pun sudah tidak berlaku lagi di masa waktu yang tidak ditentukan," ungkap AM kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Berdasarkan surat edaran itu, AM beserta istri, anak dan cucunya mesti mengosongkan rusun yang ditempatinya paling lambat tanggal 15 Juli 2022. AM menilai pihak UPRS rusun tersebut mengirim surat pemutusan perjanjian sewa menyewa hunian diduga terkait kasus yang dialami oleh anak AM berinisial MS (19).

"Ini saya sampaikan (ke pengelola rusun), kenapa tetap bersikeras ingin mengeluarkan saya, sedangkan saya ini kan tidak melakukan kesalahan. Lagipula anak saya sudah punya KTP (kartu tanda penduduk), sudah bisa mempertanggungjawabkan (perbuatannya) secara personal. Jangan orangtuanya yang enggak salah,” ujar AM.

AM menjelaskan ia dan istrinya sedang mengurus bayi perempuan yang kini menjadi cucunya. Dia pun mengungkapkan kenapa pihak UPRS tidak bisa berempati kepada cucunya yang masih bayi tersebut.

"Ini bayi kan dibuang ke kali dan sekarang saya dan istri merawatnya, sebagai kakek dan neneknya. Kok sekarang kami malah diusir?" ucap AM.

Diketahui MS merupakan seorang mahasiswi tersangka pembuangan bayi perempuan, darah dagingnya sendiri, di pinnggir Sungai Ciliwung, Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu (1/6/2022) dini hari kemarin.

Kemudian, AM mengatakan kini anaknya, MS juga sedang diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya membuang bayinya sendiri. "Anak saya juga kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur dan sedang dalam proses menuju agenda persidangan," terang AM.

AM yang kini tinggal bersama istri, anak keduanya yang duduk dibangku kelas 3 SD, dan cucunya yang merupakan bayi gagal dibuang oleh MS berusia satu bulan, berharap agar pihak UPRS melahirkan kebijakan yang lebih solutif. Hal ini dikarenakan dia dan keluarganya juga merupakan merupakan warga program relokasi akibat penggusuran di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur tahun 2015 silam. "Kami ini kan warga yang terprogram, warga yang direlokasi ke sini (rusun), jadi ini pun bukan permintaan dari kami, ini permintaan dari pemerintah. Kami tidak ada pilihan, mesti tinggal di sini," tutur AM.

Untuk itu, dirinya bersikeras untuk meminta kebijakan yang solutif agar pihak UPRS mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami keluarganya tersebut. "Jangan membuat kebijakan yang malah memberatkan kami yang akhirnya kami harus meninggalkan apa yang menjadi kebutuhan dasar kami yaitu tempat tinggal," pungkas AM.