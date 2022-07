JAKARTA - Pegiat media sosial Permadi Arya (Abu Janda) memposting video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam video itu Anies berbicara mengenai Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Video itu dipostingnya melaaui Instagram @permadiaktivis2.Namun, suara dalam video diduga telah diedit sehingga tak sesuai aslinya. Dalam video itu terlihat Anies mengucapkan pernyataan tentang ACT.

“Bahwa ACT menciptakan suatu sistem, dimana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi Insya Allah this is always for benefit,” kata Anies dalam video pada Instagram Abu Janda, dikutip Rabu (6/7/2022).

Dari penelusuran, video yang diposting Abu Janda itu video lama. Saat itu Anies berbicara soal mencari solusi pangan bagi warga. Pernyataan asli Anies adalah sebagai berikut:

“Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan suatu sistem dimana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan. Mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik, karena bukan lewat negara, tapi antarmasyarakat,” kata Anies dikutip dari kanal YouTube ACT yang diunggah dua tahun lalu.

Kalimat inilah yang diduga keras telah diedit alias diputarbalikkan faktanya menjadi video hoaks yang kemudian diunggah oleh Abu Janda di Instagramnya.

Anies melanjutkan, ia meminta ACT untuk melanjutkan inovasinya di bidang sosial not profit sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Dan teruslah melakukan inovasi. Inovasi bukan hanya di kegiatan komersial for profit, inovasi juga dilakukan di kegiatan sosial not for profit. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi gerakan sosial not for profit. Tapi insya Allah this is always for benefit for the people selalu bermanfaat bagi masyarakat," lanjut Anies.

Sekadar diketahui, dlaam beberapa waktu belakangan, ACT ramai diperbincangkan di media sosial. ACT dituding menyelewengkan dana sumbangan umat.

Kementerian Sosial (Kemensos) pun mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) milik Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Meski begitu, dana umat yang telah terkumpul di ACT sebelum izin itu dicabut bakal tetap disalurkan.

"Adanya keputusan yang dikeluarkan Kemensos ini, kami akan mematuhi keputusan tersebut. Namun, untuk dana yang sudah terhimpun sebelum keputusan ini ditetapkan, kami akan tetap beraktivitas dan menyalurkannya sebagaimana amanah yang sudah diberikan," ujar Presiden ACT Ibnu Khajar di Kantor ACT, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).