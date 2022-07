JAKARTA - Seorang pemilik akun Twitter @RidhaIntifadha mengunggah cuitan terkait pria diduga berbuat mesum dengan masturbasi di kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sedang naik Transjakarta.

Menurut cuitan Ridha, pria itu turun di Halte Jelambar dari arah Pasar Baru. Dari unggahan foto akun Twitter tersebut terlihat pria ini tampak mengenakan jaket musim dingin berwarna hitam, berkacamata, dan memakai topi kapten berwarna putih.

"Oh shit. That's him!! Kenapa dia jadi ada di Transjakarta Pasar Baru-Kalideres? Terus dia sengaja berdiri di dekat wilayah tempat duduk perempuan pula. Tolong min @PT_Transjakarta kalau ada orang ini jangan diperbolehkan masuk," cuit @RidhaIntifadha dikutip, Jumat (8/7/2022).

Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada seluruh pelanggan dari berbagai aspek. Ini sebagai respons terkait ramainya laporan di media sosial terhadap seseorang yang diduga pernah melakukan tindakan mesum di transportasi publik lain.

“Foto pria yang dilaporkan para pengguna media sosial telah disebarkan di seluruh operasi kami untuk dilakukan pecegahan melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan pelanggan Transjakarta. Tim keamanan akan segera berkoordinasi kepada pihak Kepolisian apabila terdapat dugaan perbuatan yang mengganggu," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor di Jakarta.

“Transjakarta tidak dapat melarang pelanggan untuk menggunakan layanan kami selama tidak melanggar aturan yang berlaku,” tambahnya.

Anang mengatakan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan, Transjakarta sendiri memiliki petugas yang berjaga baik di halte maupun di dalam bus. Selain itu, memiliki petugas patroli yang berkeliling untuk memastikan keamanan serta memiliki kamera pengawas CCTV yang bisa merekam yang terjadi di sekitar area Transjakarta.

“Kami terus menghimbau pelanggan untuk proaktif melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Petugas kami akan segera membantu. Laporan juga bisa dilakukan dengan menghubungi Call Center kami di nomor 1500102, chat whatsApp di nomor 0811-1064-6000, maupun media sosial resmi kami,” tandasnya.

(aky)