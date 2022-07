JAKARTA - Polisi menangkap AM (19) bersama D (19) dan B (18) selaku pembunuhan wanita berinisial AM (16) yang jasadnya ditemukan di Kali Cikeas, Bekasi. Sebelum membunuh dan membuang ke kali Cikeas, tersangka AM mengajak berhubungan badan.

Bersama D dan B, tersangka AM dijejerkan bersama dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (22/7/2022). Tersangka M mengenakan baju tahanan dengan tangan terikat kabel tis.

Dalam konfrensi pers tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, AM mengajak dua tersangka lainnya D dan B untuk membantunya membunuh korban.

“Pelaku (AM) tidak terima di putuskan hubungannya oleh korban. Para pelaku Ingin merampas harta korban dan menyetubuhi korban,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat (22/7/2022).

Zulpan menjelaskan kasus ini bermula karena pelaku sakit hati, hubungannya dikandaskan oleh sang pacar. Tak terima diputuskan, AM menyetubuhi dan mengajak dua temannya memperkosa korban. Peristiwa tersebut terjadi di Toko Bangunan, Jalan Ciracas Raya pada Sabtu, (16/7/2022) pukul 21.00 WIB.

“Sehari sebelum kejadian, D, B, AM merencanakan mau membunuh, dan menyetubuhi korban bersama-sama, juga merencanakan mengambil HP korban,” kata Zulpan.

Dalam aksinya, AM meminta korban untuk membersihkan kamar M. Pada pukul 19.00 WIB AM menjemput korban di depan aquarium pemadam Ciracas. Di dalam kamar, AM dan korban sempat bersetubuh lalu terjadi adu mulut karena korban kaget ada orang lain yang memasuki kamar M.

“Orang lain yang memasuki kamar ternyata B dan D. Akhirnya karena hal tersebut korban teriak satu kali minta tolong. Kejadian itu membuat AM mencekik dan menyumpel mulut korban dan menduduki dada korban sambil melanjutkan mencekek korban dibantu B memegang kaki korban,” ujar Zulpan.

Alhasil, korban pun meninggal dunia, para tersangka kemudian membuang jenazah korban di sungai sekitar Cikeas pada malam hari. Akibat peristiwa ini, ketiganya berhasil ditangkap Polda Metro Jaya di rumah orang tuanya masing-masing. Setelah penyidik melakukan interogasi mendalam dan pelaku AM mengakui merencanakan dan melaksanakan perbuatannya bersama dengan D dan B. Para tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP. 1. Pasal 340 KUHP, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya, Pasal 338 KUHP, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan Pasal 365 KUHP, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.