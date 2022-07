JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menceritakan kenangan semasa kecil kala berwisata ke Ancol, Jakarta Utara, dengan membawa tikar dan bekal jagung hingga pisang rebus bersama orangtua. Hal itu disampaikan Ariza saat peresmian logo dan tagline baru Ancol Taman Impian di Stone Area Symphony of The Sea.

"Saya sendiri, dulu ke Ancol itu ada kelas kelasnya. Kelas pertama ya namanya juga orang tua pegawai negeri, pegawai rendahan, cuma baru bisa menikmati pantainya. Datang ke Ancol modalnya ya bayar tiket masuk aja. Nah bisa menikmati pantai, ikut berenang tapi. ikut berenang saat kecil," kata Ariza dalam sambutan dilokasi, Jumat 22 Juli 2022.

"Kemudian bulan-bulan berikutnya baru ngerti, oh enak pakai ban, minta beli ama orang tua pakai ban. Dulu sama ibu saya ke Ancol modalnya pakai tiker sama bawa makanan dari rumah. Pisang rebus, jagung rebus, waduh rasanya nikmat sekali. itu pengalaman-pengalaman kecil di ancol yang sampai hari ini sangat berkesan. membuahkan satu kegembiraan," imbuhnya.

Ariza juga membagikan momen kala berenang di Atlantis Water Adventure. Ia menceritakan kala menikmati kolam ombak hingga perosotan tertinggi di wahana air Ancol itu.

"Belum bisa masuk gelanggang renang, karena bayarnya dua kali. Setelah beberapa tahun, baru ikut berenang di gelanggang renang. Merasakan kolam ombak. Itu juga pengalaman luar biasa kita kecil. Terus yang muter, yang arus, punya cerita tersendiri. Kemudian lama-lama baru bisa masuk Dufan, terus seaworld. banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita rasakan di Ancol," tuturnya.

Sebelumnya, Ariza meresmikan logo dan tagline terbaru dari Taman Impian Jaya Ancol di Stone Area Symphony of The Sea, Ancol, Jakarta Utara. Adapun logo terbaru terdapat ornamen bintang laut pada huruf A dan tagline yang diusung menjadi 'Ancol Taman Impian Haven of Wonder'.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmirahim Jumat 22 Juli 2022 logo baru Ancol Taman Impian dengan ini secara resmi saya luncurkan," ucap Ariza.

