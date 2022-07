JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meresmikan grand launching Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (24/7/2022) sore.

Dalam sambutannya, Anies meminta maaf telah mengecewakan pihak-pihak yang pesimistis terhadap pembangunan stadion JIS.

"Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis," kata Anies Baswedan.

Minggu 24 Juli 2022, disebutkan Anies Baswedan merupakan pembuktian dari janjinya dan JIS tersebut ditujukan untuk masyarakat Indonesia.

"Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jakmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Maha karya ini adalah seratus persen dibangun anak bangsa dari keringat orang Indonesia yang lahir dari rahim ibu Indonesia," tambah Anies Baswedan.

Lebih lanjut ia menyebutkan perjuangan pembangunan JIS diawali modal pertama adalah dukungan yang luar biasa dari The Jakmania.

"Dari saat janji itu diungkapkan, lima tahun lalu janji membangun stadion itu diungkapkan. Dan The Jak bersedia mempercayai janji itu. The Jak bersedia mengawal janji itu. Dan hari ini The Jak mania memenuhi stadion yang dijanjikan itu," pungkas Anies Baswedan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, special show dan seremoni grand launching Jakarta International Stadium (JIS) akan dimulai pada Minggu (24/7/2022) Pukul 16.30 WIB. Kemudian grand launching tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan international friendly match antara Persija dengan klub liga 1 Thailand pada Pukul 18.45 WIB. Dalam kegiatan grand launching JIS juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi ternama tanah air seperti Dewa 19, Virzha, Setia Band, dan Kotak.