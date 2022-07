JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan dirinya akan tetap menjadi The Jak Mania meskipun tiga bulan lagi dirinya akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan saat grand launching Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (24/7/2022) sore.

"Hari ini itu tuntas dan saya harap The Jakmania teruslah menjadi supporter teladan, teruslah menjadi penjaga nyawanya, semangat para pemain kita di lapangan," ujar Anies Baswedan.

Anies memberi pesan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga Stadion JIS.

"Terakhir, sebagai penutup hari ini saya menyerahkan JIS kepada The Jakmania, kepada warga Jakarta, dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya ini adalah rumah kita, ini adalah tempat yang mempersatukan kita," kata Anies Baswedan.

Anies kemudian menyebutkan bahwa dirinya tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

"Dan ijinkan, ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas lima tahun saya di Jakarta, tiga bulan lagi saya tuntas kerja di Jakarta," ungkap Anies Baswedan.

Stadion JIS disebutkan Anies Baswedan akan menjadi kebanggaan bukan hanya karena fisik bangunan nya saja melainkan manfaat dan teladan dari para supporter The Jak Mania.

"Jaga stadion kita, jaga kebanggaan tempat ini, dan tunjukkan kepada semua, bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah tapi suporter nya adalah suporter teladan bagi semua. Terima kasih, The Jak... mania, The Jak... Mania, The Jak... Mania," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, special show dan seremoni grand launching Jakarta International Stadium (JIS) akan dimulai pada Minggu (24/7/2022) Pukul 16.30 WIB.

Kemudian grand launching tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan international friendly match antara Persija dengan klub liga 1 Thailand pada Pukul 18.45 WIB.

Dalam kegiatan grand launching JIS juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi ternama tanah air seperti Dewa 19, Virzha, Setia Band, dan Kotak.

