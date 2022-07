JAKARTA - Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Anang Rizkani Noor mengatakan, dalam upaya meningkatkan layanan pihaknya melakuan penyesuaian berupa perubahan rute uji coba dari 3 unit bus listrik yakni Zhongtong, Skyweel dan Golden Dragon.

"Ketiga merek bus listrik tersebut mulai hari ini akan melayani rute Kampung Melayu-Tanah Abang via Cikini (5M) dari sebelumnya melayani rute Kampung Melayu-Tanah Abang (5F)," ujarnya pada wartawam, Senin (25/7/2022).

Menurutnya, perubahan rute ini dilakukan agar bisa melayani masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dilintasi oleh bus listrik. Harapannya selain mengenal jalur, masyarakat bisa menjajal bus ini dengan merata.

"Bus listrik melayani masyarakat mula pukul 05.00 – 21.00 WIB serta diwajibkan melakukan Tap In dan Tap Out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap On Bus (TOB) yang ada di dalam bus," tuturnya.

