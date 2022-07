JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan sosok putri sulungnya Mutiara Annisa Baswedan semasa kecil dulu. Diketahui, Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Alhuraiby menikah di Hall Candi Bentar, Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 29 Juli 2022 kemarin.

Anies menceritakan, Tia sapaan akrab putrinya ketika lahir dirinya sedang studi Master di Amerika Serikat. "There’s two things I know for sure. She is sent here from heaven and she is Daddy’s little girl. Syair itu menancap ke telinga. Terdengar saat sedang di sebuah toko penjual mainan anak, bulan Mei 1997, di dekat College Park, Maryland, Amerika Serikat. Judul lagunya Butterfly Kisses," tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan, Sabtu (30/7/2022).

"Beberapa hari sebelumnya Tia lahir. Ayahnya sedang kuliah Master di Univ of Maryland Amerika dan ibunya, @fery.farhati, di Indonesia melahirkan anak pertama. Jauh dari Tanah Air, ayah baru itu merasakan kerinduan yang luar biasa, cuma bisa mendengar tangisan bayi itu lewat telepon dan baru bisa lihat fotonya lewat email beberapa hari kemudian. Sore itu, pulang dari toko tadi naik sepeda sambil bawa mainan utk bayi pertamanya. Ada bahagia tersendiri walau belum tahu kapan mainan itu bisa diberikan," imbuhnya.

Anies bercerita mendapat beasiswa agar Fery Farhati sang istri dan Tia dapat menyusul dirinya ke Amerika. Ia pun bercerita dengan hidup pas-pasan di Amerika kehidupan Tia jauh dari kata layak.

"Alhamdulillah, dapat tambahan beasiswa sehingga setahun kemudian Fery & Tia bisa menyusul ke Amerika. Hidup saat itu serba pas-pasan. Tia tumbuh sebagai anak yang semua mainannya adalah mainan bekas, hampir semua pakaiannya adalah pakaian bekas. Kami memang harus serba irit. Tapi ia selalu tampil ceria, percaya diri, menyapa semua dengan senyum dan lesung pipi seperti ibunya. Mengutip syair lagu itu, “All the precious time. Like the wind, the years go by. Precious butterfly. Spread your wings and fly. She'll change her name today. She'll make a promise and I'll give her away. Standing in the bride-room just staring at her," ujar Anies.

Anies mengatakan, waktu berjalan amat cepat, Tia putri sulungnya itu dipersunting seorang dokter bernama Ali Saleh Alhuraiby. Namun, ia mengenang sosok Tia yang tak pernah berubah yang selalu mau mendengarkan cerita sang ayah.

"Waktu berjalan amat cepat. Kini, ia telah siap menempuh perjalanan barunya. Hari ini ia berjalan ke masa depan bersama Ali. Bersama pria pilihannya. Hingga Kamis malam rutinitas Tia adalah sama. Menunggu ayahnya pulang tiap malam. Mendengarkan cerita dari ayahnya. Memeluk ayahnya tiap pagi, malam, dan kapanpun ia bisa. Ia mengalirkan cinta dan kasih sebagaimana ibunya mencontohkan," ucapnya.

"She is looking like her Mama. Little more everyday. One part woman, the other part girl," tambah Anies mengutip syair lagu.

Lebih lanjut, Anies turut mendoakan Tia dan Ali agar selalu diberikan keberkahan serta kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

"Kami semua bahagia, mendoakan. Insya Allah Tia dan Ali terus bahagia, terus dalam keberkahan Allah SWT. I couldn't ask God for more, man this is what love is. I know I gotta let her go, but I'll always remember: every hug in the morning and butterfly kisses at night…” tutur Anies.