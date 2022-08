JAKARTAÂ - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak generasi milenial menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI. Ia pun menyebut gaji bulanan yang berada di kisaran belasan juta perbulan bila kerja sebagai PNS.

Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri talk show Jakarta Future of Work yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2022) sore. Adapun acara tersebut termasuk rangkaian U20 dan Jakarta-Jawa Barat menjadi tuan rumah.

"Ada nggak yang mau jadi PNS? Siapa yang mau kerja di swasta? Siapa yang mau kerjanya mandiri? Untuk masuk di Jakarta fresh graduate S1 rangenya antara 12jt-18jt perbulan yang mereka dapatkan yang itu sangat kompetitif dengan private sector," kata Anies saat menjadi pembicara mengutip Youtube Pemprov DKI, Senin (22/8/2022).

Anies mengatakan bahwa jangan berpikir berapa besar gaji yang didapat. Sebab, pemerintahan membutukan policy maker yang baik hingga mampu membuat terobosan.

"Tapi its not and its never but money jangan kesana tapi kita melihat kami di pemerintahan membutuhkan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang learner, policy maker yang membuat terobosan dan kami membutuhkannya bukan diujung nanti tapi dari pembibitan sekarang di masa mudanya itu akhirnya kenapa kita berharap track the best," ujar Anies.

Anies mengaku perlu generasi baru dalam sektor pemerintahan di DKI Jakarta. Terlebih yang memiliki pendidikan dan sikap mau belajar yang serius.

"Kalau saya di dalam pemerintahan nih kami perlu generasi baru yang terdidik dengan baik, siap jadi learner yang serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali penengah, kami butuh pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif inovatif dari kampus yang hari ini belajar. Tapi kalau dari kampus kampus itu hanya mau di private sector hanya mau di dunia ketiga terus yang berada di dalam pemerintahan ini nantinya belum tentu yang berada di dalam first tiers, second tiers," tuturnya. Sebagai informasi, talk show dihadiri ratusan pencari kerja yang didominasi kalangan generasi muda. Adapun hadir dalam acara tersebut selain Anies yakni CEO dan Co-Founder Kitabisa Alfatih Timur, Founder Karir.mu dan Talentics Najeela Shihab, CEO Traffic Bun dan content creator Fadil Muhammad Jaidi, dan acara dipandu Author dan Coach Rene Suhardono.