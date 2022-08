JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan guna mengurai kemacetan arus lalin yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh akun resmi Twitter @TMCPolda Metro pada Selasa (23/8/2022) pagi tadi. Rekayasa lalin di JLNT Antasari sendiri dilakukan mulai hari Senin hingga Jumat.

"Rekayasa arus Lalu Lintas di Jalan Layang Non Tol Antasari (One Way) mulai hari Senin s.d Jumat Pukul 06.00 - 10.00 WIB," tulis akun resmi TMC Polda Metro Jaya tersebut pada (23/8/2022).

Disebutkan, ada dua rute yang akan menjadi titik lokasi rekayasa lalin ini. Rute pertama satu arah dari Jalan Pangeran Antasari khusus ke arah Jalan Wijaya, Jalan Tirtayasa, Jalan Adityawarman, dan Jalan Turnojoyo.

Sedangkan rute kedua satu arah dari Jalan Pangeran Antasari menggunakan Underpass Pati 1 khusus untuk ke arah Jalan Patimura dan Jalan Sudirman.

Rekayasa laluli lintas one way di JLNT Antasari itu dilakukan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Jakarta ini.

