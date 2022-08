JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga untuk merubah pola pikir dengan membayangkan kawasan Kota Tua yang tengah bersolek menjadi salah satu tujuan dari seluruh penjuru dunia. Diketahui Ia meninjau langsung progres revitalisasi pedestrian atau trotoar kawasan Kota Tua sekaligus membuka Festival Batavia Kota Tua yang berlangsung hingga 28 Agustus mendatang.

"Tidak jauh dari sini ada kawasan pantai ini adalah keunikan yang tidak muncul di tempat lain jadi saya berpesan bagi kita semua dijaga terus ini. Lalu jangan membayangkan Kota Tua menjadi sekedar tujuan wisata domestik Indonesia. Bayangkan ini menjadi salah satu tujuan kedatangan orang kesini dari seluruh penjuru dunia to see, to do, to observe, to buy, to learn kira kira begitu ditempat ini," kata Anies dalam sambutannya, Jumat 26 Agustus 2022.

"Datang untuk melihat, datang untuk berkegiatan, datang untuk belajar, termasuk datang untuk berekonomi ditempat ini," imbuhnya.

Anies juga beraharap pola pikir saat ini tidak hanya Kota Tua menarik di Indonesia, melainkan menarik di Dunia.

"Jadi kami berharap sekali posisioningnya bukan sekedar Kota Tua yang menarik di Indonesia tapi Kota Tua yang menarik di Dunia," harapnya.

Sebelumnya, Anies resmi membuka Festival Batavia Kota Tua di Taman Fatahilla, Jakarta Barat. Adapun festival tersebut berlangsung tiga hari mulai 26-28 Agustus 2022 mendatang. "Dengan mengucap bismillahirahmirahim pada hari ini Jumat 26 Agustus Festival Batavia Kota Tua secara resmi dinyatakan dibuka," ujar Anies dalam sambutannya. Anies turut mengundang kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya untuk meramaikan Festival Batavia Kota Tua. Selain itu, melihat kawasan Kota Tua yang hampir tuntas proses revitalisasi. "Saya ingin mengundang kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya mari datangi Kota Tua mari kita lihat Kota Tua yang hampir tuntas pembangunannya dan kita ramaikan Festival Batavia Kota Tua," tuturnya.