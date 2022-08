JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan perbandingan saat dirinya berprofesi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ketika menjadi Mendikbud dirinya banyak membahas isu terkait kebijakan hingga sejumlah tantangan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Urban 20 (U20) Mayors Summit di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2022).

"Kalau boleh saya berbagai pengalaman saya sewaktu saya menjadi Mendikbud dulu, saya pernah melayani sebagai menteri pendidikan i was initially serving in the area of education and the profesors," ujar Anies saat memberikan sambutan.

BACA JUGA:Anies Gandeng UNDP, Tingkatkan Perlindungan Anak dan PerempuanÂ

"Waktu itu, kita membahas isu-isu yang terkait dengan kebijakan, kita membahas sejumlah tantangan di seluruh Indonesia dan meyakinkan bahwa kebijakan itu tepat. Kita juga banyak berurusan dengan kertas," imbuhnya.

Anies menceritakan, kala menjabat sebagai Gubernur DKI banyak berurusan dengan masyarakat daripada kertas. "Tapi saat saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya banyak berurusan dengan masyarkat daripada kertas. Itu adalah perbedaan," tuturnya.

Hadir dalam acara U20 Mayors Summit di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Los Angeles (LA) Eric Garcetti, Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Gubernur Tokyo Yurike Koike dan sejumlah delegasi lainnya.

BACA JUGA:Jadi Tour Guide Delegasi U20 Mayors Summit, Anies Baswedan Pamer Warna Baru Kota JakartaÂ

Baca Juga: Kementan Salurkan Bantuan bagi Peternak Terdampak PMK di Bali

(Ari)