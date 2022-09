JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mencanangkan 28 Rumah Sehat di Jakarta menggunakan panel surya, sebagai sumber energi listrik terbarukan. Ia pun menyebut rencana tersebut telah masuk dalam APBD DKI tahun ini.

 BACA JUGA:Resmikan Gedung GBI Jelambar Timur, Anies Titip Pesan Toleransi Imbal Balik

Hal itu disampaikan usai menghadiri peluncuran bersama program Climate Action Implementation (CAl) dan proyek Cities Finance Facility (CFF) Hospitals Improvement for Just and Green Recovery (HIGJR) bersama C40, di Hotel Fairmont, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sudah. Bahkan sudah ada (anggaran). Terkait rumah sakit ini ada 28 RS yang nanti akan menjadi fokus RSUD kita," kata Anies kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).

 BACA JUGA:Anies Tegaskan Jakarta Harus Bebas dari Kabel Semrawut

Anies menambahkan, saat ini ratusan panel surya telah terpasang pada bangunan rumah sakit hingga sekolah di Ibu Kota. Ia mengklaim panel surya tersebut telah menghasilkan 11 megawatt listrik.

"Jumlah solar panel, ini totalnya 124 rooftop solar project yang sudah menghasilkan 11 megawatt," pungkasnya.

Baca Juga: Di Inafina.com Ajukan Pinjaman Gadai BPKB Jadi Gampang Banget

(wal)