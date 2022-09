JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mendorong pengelolaan rumah sakit yang kini menjadi rumah sehat agar lebih ramah lingkungan. Hal itu disampaikan usai menghadiri peluncuran bersama program Climate Action Implementation (CAl) dan proyek Cities Finance Facility (CFF) Hospitals Improvement for Just and Green Recovery (HIGJR) bersama C40, di Hotel Fairmont, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Anies menyebut rumah sakit merupakan salah satu fasilitas yang melayani masyarakat dan beroperasi selama 24 jam. Menurutnya, rumah sakit menyerap energi yang amat besar dan mengeluarkan limbah cukup banyak.

"Nah pengelolaannya dari mulai konsumsi energinya sampai limbahnya. Itu akan kita lakukan transformasi supaya lebih sustainable," kata Anies kepada wartawan di lokasi, Selasa (6/9/2022).

Ia menambahkan sejumlah hal yang akan diubah yakni pengelolaan rumah sakit lebih ramah lingkungan meliputi sumber listrik, air, dan lain lain. Ia menyebut lewat C40 penggunaan energi tak terbarukan akan ditekan seminimal mungkin.

"Kita nanti dapat merasakan rumah sakit kita lebih hemat energi. Energi itu kan dari mulai air, listrik, sampe gas, macem-macem," tuturnya.

Anies mengatakan melalui jejaring C40 Pemprov DKI telah mengelola riset dan hasil praktik dalam mengelola rumah sakit ramah lingkungan. Namun, ia menekankan perlu waktu panjang guna mewujudkan hal itu. "Kita sudah bisa menggunakan apa yang sudah pernah dipraktikan, apa yang sudah kita gunakan, untuk kita lakukan. Jadi itu yang pertama dan kita bersyukur bahwa kita bisa bermitra dengan C40 dan harapannya nanti bisa berkelanjutan," tuturnya.