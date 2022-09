JAKARTA - Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor mengatakan, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan layanan shuttle bus saat penataan ulang Halte Jatipadang mulai dilaksanakan pada Rabu (14/9/2022). Layanan ini diberikan agar mobilitas masyarakat tetap mudah dilakukan.

"Pada saat penataan ulang, Halte Jatipadang tidak bisa melayani pelanggan untuk sementara. Untuk itu disediakan bus shuttle dari SMK57 hingga Pejaten (6ST)," ujar Anang di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Layanan shuttle beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Untuk dapat menikmati layanan ini, pelanggan diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) baik pada gate maupun alat Tap on Bus (TOB) tanpa dikenakan tarif atau gratis (Rp0).

"Pelanggan tetap diminta untuk mematuhi semua aturan yang berlaku demi kemanan dan kenyamanan kita bersama," katanya.

Transjakarta tengah melakukan penataan ulang pada 46 halte Bus Transjakarta guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Satu di antara halte yang dilakukan penataan ulang adalah Halte Jatipadang, Jakarta Selatan.

