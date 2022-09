JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) BUMD Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo menyebut masih terdapat 10 pasar yang masih dalam tahap revitalisasi dan pembangunan di sejumlah wilayah Jakarta.

"Ada 10 pasar yang masih dalam proses, terakhir Pasar Sumur Batu, Pasar Heksagonal Ikan Luar Batang, Pasar Petojo Enclek, Pasar Jati Rawasari, Pasar Kalideres, Pasar Gandaria, Pasar Kombongan, Pasar Kwitang Dalam, Pasar Cilincing, dan Pasar Perumnas Klender," kata Tri dalam sambutan peresmian 4 pasar di Pasar Cipinang Kebembem, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (22/9/2022).

Sementara itu, Manager Hubungan Masyarakat Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza mengatakan dari 10 pasar dua diantaranya merupakan bangunan Cagar Budaya.

"Revitalisasi satu Perumnas Klender sisanya dibangun ulang. Dua di antaranya Cagar Budaya Petojo Enclek sama Hexagon Pasar Ikan Luar Batang," ucap Gatra.

Gatra menambahkan sembilan dari 10 pasar bakal menerapkan konsep zero run off atau mengalirkan air hujan ke tanah melalui sumur resapan. Namun, Pasar Perumnas Klender yang hanya revitalisasi tidak mengusung zero run off.

"Ya (zero run off) kecuali Pasar Perumnas Klender kalau pasar lainnya zero run off," ujar Gatra.

Kemudian, Gatra membeberkan proyek revitalisasi 10 pasar menelan anggaran 15-20 miliar per satu pasar. Adapun sumber dana berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) kecuali revitalisasi Pasar Perumnas Klender.

"Saya coba rata rata saja ya sekitar satu pasar kesampinkan Perumnas Klender sekitar antara 15-20M per satu pasar. Ada dari PMD, kalau Perumnas Klender itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatra menargetkan empat pasar rampung di tahun 2022. Sedangkan sisanya di tahun depan. "Cilincing tahun ini, perumnas tahun ini, sumur batu tahun ini, dari sembilan dibangun ulang ada 4 pasar yang akan selesai tahun ini sumur batu, cilincing, perumnas klender, kalideres," tuturnya.