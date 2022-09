JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah sakit bedah Toto Tentrem di Jalan Prof Dr Soepomo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tampak Anies hadir mengenakan batik berwarna cokelat. Hadir pula Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Widyastuti, dan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji. Terlihat Anies dan Sahroni bergantian meletakkan batu bata pertama menggunakan lapisan semen.

Anies mengatakan Jakarta sebagai megapolitan terbesar di sisi selatan dunia perlu terobosan dan inovasi dalam layanan kesehatan.

"Ini (Jakarta) adalah sebuah megapolitan terbesar di sisi selatan dunia. Karena itu, kita membutuhkan sekali terobosan, inovasi layanan kesehatan yang bisa menggunakan pendekatan-pendekatan terbaru di bidangnya. Itu sebabnya kemunculan fasilitas kesehatan oleh pihak swasta yang bisa menawarkan keunikan, kekhususan pelayanan menjadi sesuatu yang kita apresiasi," kata Anies saat memberikan sambutan.

Ia menyebut Pemprov DKI bersyukur pihak swasta mau berkolaborasi mengurusi permasalahan kesehatan di Ibu Kota.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta bersyukur apabila lebih banyak lagi pihak yang mau ikut ngurusin masalah kesehatan di Jakarta dan tentu saja. Kita tidak hanya berbicara tentang kota ini dan warganya, tapi juga tentang seluruh penduduk Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan mendatangi fasilitas-fasilitas itu. Jadi, kami mendukung sekali kegiatan ini InsyaAllah bangunannya bisa selesai dengan baik," ujar Anies.

Anies berpesan agar proyek pembangunan RS Bedah Toto Tentrem dapat sesuai dengan kualitas, jadwal, dan anggaran.

"Batu pertama itu penting tapi batu terkahir itu lebih penting lagi. Karena kalau batu pertama diletakkan, batu terakhirnya itu enggak diletakkan enggak jadi-jadi itu bangunannya. Ya kita berkepentingan untuk ini nanti berjalan saya selalu pesankan tiga on quality, on shedule, on budget. Jadi setiap kali ada sebuah aktivitas peletakan batu pertama pastikan kualitas bangunannya baik, kedua pastikan biayanya baik, dan jadwalnya jangan meleset," tutur Anies.

Sementara itu, Direktur PT Toto Tentrem Dr Purwati dr., Sp. PD, K-PTI, FINASIM berharap, dengan adanya RS Toto Tentrem, Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dalam hal kemajuan dan pengembangan keilmuan di bidang sel punca atau stem cell. “Pengembangan sel punca sendiri di Tanah Air sudah sangat maju. Karena itulah kami ingin memberikan sumbangsih ke masyarakat dengan berdirinya RS Toto Tentrem ini, agar pasien yang berminat menerima perawatan sel punca tak perlu ke luar negeri yang tentunya jauh lebih mahal. Selain itu, bagi Indonesia ini adalah upaya kontribusi kami terhadap pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan devisa negara melalui medical tourism,” ujar Purwati. Sebagai informasi, kedokteran regeneratif adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan upaya meregenerasi sel-sel organ di tubuh manusia agar bisa kembali ke fungsinya semula. Teknologi ini ada untuk menangani penyakit-penyakit yang selnya sudah rusak dan tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, seperti yang disebabkan penyakit penyakit degeneratif dan imun sistem contohnya kanker, autoimun, liver, diabetes.Terapi kedokteran regeneratif juga bisa digunakan untuk berbagai kasus medis lainnya seperti terapi fisik, bedah plastik, dan ortopedi.