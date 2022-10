JAKARTA - Pengguna bus Transjakarta mengeluhkan antrean yang panjang di sejumlah haltenya pada hari ini, Selasa (4/10/2022).

Direktur Utama JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin mengatakan bahwa antrean yang mengular di halte bus Transjakarta lantaran adanya pembaharuan sistem layanan yakni Tap In Tap Out dan One Passenger One Card.

Kemudian, lanjut dia, antrean penumpang yang mengular disebabkan adanya proses reset kartu yang terblokir.

"Ya jadi sebetulnya bersama Transjakarta, JakLingko melakukan ini bersama memang proses baru. Selain tap in tap out, one passenger one card ada dua kebijakan sebetulnya yang dilakukan. Kemudian untuk tap in tap out sebetulnya sistemnya ini sudah berfungsi sekarang namun memang kami mohon maaf apabila ada pengguna yang mengalami masalah di pagi hari karena pada perjalanan kemarin belum tap out sehingga pada pagi hari ini berusaha tap in kemudian kartunya terblokir gitu ya," kata Kamalludin saat dihubungi wartawan, Selasa (4/10/2022).

"Langkah langkahnya supaya bisa membuka blokir harus dilakukan reset kartu jadi di setiap halte dilakukan harus reset kartu dibantu petugas Transjakarta dipastikan ada minimal saldo 5 ribu di dalam kartu ketika melakukan reset kartu. Perlu disiplin lakukan tap in tap out," imbuhnya.

Kamal menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui media sosial milik PT JakLingko. Meski demikian, ia menyebut, pihaknya akan terus meningkatkan sosialisasi terkait pembaharuan sistem tap in tap out tersebut.

"Ya ini sosialisasi sebetulnya dilakukan melalui media sosial JakLingko sudah dilakukan ya. Kami sudah melakukan workshop juga dengan Transjakarta. Apabila ada pengguna yang belum mengetahui tentang proses peralihan ini sebenarnya kami akan tingkatkan lagi sosialisasinya," ujar Kamal.

Lebih lanjut, Kamal menyebut kebijakan pembaharuan sistem tap in tap out untuk peningkatan layanan agar masyarakat dapat menikmati layanan tarif integrasi antar moda ke depannya yakni Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. "Tap in tap out ini ke depannya untuk memberikan manfaat kepada pengguna untuk bisa menikmati tarif integrasi nanti ketika tap in tap out nanti ketika diluncurkan kartu ini bisa digunakan untuk tarif integrasi Rp10 ribu tiga jam gitu," tuturnya. Sebelumnya, heboh antrean mengular penumpang Bus Transjakarta di sejumlah halte. Hal itu dibagikan sejumlah netizen melalui laman sosial media Twitter. "Ini gk salah sampe antrinya panjang begini? sampe jpo nya. Ada apa ini???" cuit akun Twitter @kartikavanessa dikutip, Selasa (4/10/2022). Dalam unggahan video singkat akun Twitter @kartikavanessa itu antrean penumpang mengular hingga ke atas Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Merespon cuitan tersebut, laman resmi PT Transjakarta @PT_Transjakarta menyebut ada proses pembaharuan sistem tap in dan tap out yang membuat antrean mengular. "Hai kak. Mohon maaf untuk saat ini sedang ada proses pembaharuan sistem pada sistem tap in dan tap out, adanya antrian karena banyak pelanggan yang sedang proses reset/aktivasi kartu. Silakan ikuti arahan dari petugas ya kak. Terima kasih," cuit laman Twitter @PT_Transjakarta.