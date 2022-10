JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal menggelar Jakarta Maraton 2022 pada besok, Minggu 16 Oktober 2022.

Dishub DKI Jakarta pun melakukan rekayasa lalu lintas bakal dilakukan guna memberi kenyamanan bagi masyarakat dan peserta lomba.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa kegiatan Jakarta Maraton 2022 akan melakukan start dan finish di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Diimbau untuk menghindari ruas jalan yang akan dilewati para peserta Jakarta Maraton 2022 dengan memperhatikan pengalihan arus lalu lintas yang telah disediakan," ujar Syafrin, Sabtu (15/10/2022).

Syafrin menuturkan bahwa penutupan arus lalu lintas dilakukan dari arah FX menuju Traffic Light Senayan. Berikut arus lalu lintas yang bakal dialihkan.

1. Arus lalu lintas dari Senayan City di Jalan Asia Afrika yang akan menuju ke arah Slipi dialihkan melalui Jalan Patal Senayan-Jalan Patal Senayan I-Jalan Patal Senayan Simprug-Jalan Permata Hijau- Jalan Tentara Pelajar.

2. Arus Lalu Lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan menuju Jalan Gelora dialihkan melalui Jalan Tentara Pelajar.

3. Arus Lalu Lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Tomang akan dialihkan menuju arah Palmerah atau melalui Jalan Tol;Arus Lalu Lintas keluar off ramp Tol (dari arah Tangerang) akan dialihkan menuju ke arah Grogol

4. Arus Lalu Lintas dari arah Gambir dan Monas dialihkan menuju Jalan Majapahit-Jalan Suryopranoto

5. Arus Lalu Lintas dari arah Mangga Besar (Utara) yang akan menuju ke arah Selatan dialihkan melalui Jalan Hayam Wuruk-Jalan Raya Mangga Besar-Jalan Gunung Sahari.

Adapun, bagi jemaat gereja Katedral sendiri parkir dialihkan ke Masjid Istiqlal dan area parkir Lapangan Banteng;

Adapun rute Jakarta Maraton 2022 akan melewati 49 (empat puluh sembilan) ruas jalan di Jakarta Pusat, Barat dan Selatan.

1. Untuk wilayah Jakarta Pusat ruas jalan yang dilalui adalah: Jalan Gelora Bung Karno, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gatot Subroto, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Biak, Jalan Kyai Caringin, Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Budi Utomo, Jalan Lapangan Banteng Utara dan Jalan Lapangan Banteng Barat.

Serta, Jalan Taman Pejambon, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan M.I Ridwan Rais, Jalan Arief Rachman Hakim, Jalan Menteng Raya, Jalan Cikini Raya, Jalan Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Barat, Jalan Cilacap, Jalan Surabaya, Jalan Pasuruan, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan RP Soeroso, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Lembang, Jalan Mangunsarkoro, Jalan Taman Sunda Kelapa dan Jalan Dr. Kusuma Atmaja.

2. Jakarta Barat:

Jalan Letjen S. Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk

3. Sementara di Jakarta Selatan ruas jalan yang dilalui adalah:

Jalan H.R Rasuna Said, Jalan Mekar Saluyu 1, Jalan Kuningan Persada, Jalan Kuningan Mulia, Jalan H.R Rasuna Said, Jalan Terusan H.R Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto.

Syafrin menambahkan, moda transportasi angkutan umum Bus Transjakarta masih dapat melintas, kecuali di Jalan Gatot Subroto Bus Transjakarta beroperasi mulai pukul 11.00 yaitu:: Bus Rapid Transit (BRT)

a. Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit)

b. 9C (Pinang Ranti-Bundaran Senayan)

Non-Bus Rapid Transit (BRT)

a. 6M (St Manggarai-Blok M)

b. 9D (Pasar Minggu-Tanah Abang)

Kendati demikian, masyarakat tetap dapat beraktivitas melalui rute alternatif jalan sebagai berikut:

- Rute alternatif lalu lintas dari arah Utara menuju selatan melalui jalan Gunung Sahari-Jalan Kramat Raya-Jalan Salemba Raya -dst. Dan sebaliknya;

- Rute alternatif lalu lintas dari arah timur menuju Barat melalui Jalan Penjompongan-Jalan Penjernihan-RM Margono Djojohadi Koesoemo-Galunggung-Sultan Agung-dst. sebaliknya; -

Rute alternatif lalu lintas dari arah Utara ke Selatan melalui Jalan Raya Casablanca-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan KH. Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-dst. Dan sebaliknya; -

Rute alternatif lalu lintas dari arah timur menuju Barat melalui Jalan Kemanggisan Utama Raya-Jalan Slipi I-Jalan Jatibaru Raya

"Kami mengimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalin yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti petunjuk petugas di lapangan, serta tetap mengutamakan keselamatan di jalan," pungkasnya.