JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal mulai mencairkan program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan total Rp18 miliar pekan ini. Para penerima manfaatkan akan segera memperoleh program bantuan tersebut melalui transfer bank.

Diketahui, Perlinsos merupakan program bantuan yang digulirkan Pemkab Bekasi untuk membantu warga yang terdampak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Mulai dari tenaga harian lepas di lingkunagn Pemkab Bekasi, para lansia tidak mampu hingga ojek pangkalan menjadi penerima manfaat pada program ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan kepastian penyaluran ini didapat setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bekasi 2022 rampung dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Dicmana seluruh program yang bersumber dari anggaran belanja tambahan mulai dilaksanakan, termasuk perlinsos.

“Pekan ini sudah mulai bisa direalisasikan, termasuk yang perlinsos. Karena mulai senin besok (hari ini), asistensi DPA Perubahan akan dilakukan. Rencananya dua hari. Setelah itu semua kegiatan bisa digelar,” kata Dedy saat dihubungi," Senin (31/10/2022).

Dedy mengatakan, tahapan persiapan penyaluran program ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Sejumlah organisasi perangkat daerah yang ditunjukan sebagai penyalur program telah lebih dulu mendata para penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat.

Maka, setelah administrasi keuangan rampung, penyaluran bantuan tersebut sudah bisa dilakukan. “Datanya sudah ada, by name by address, sudah lengkap jadi tinggal ditransfer saja. Maka jika setelah DPA ini, tinggal direalisasikan saja,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, anggaran untuk penyaluran perlinsos sudah siap. Akhir pekan lalu, APBDP secara keseluruhan sudah mendapat hasil rekomendasi gubernur.

BACA JUGA:Polisi Pastikan Korban Banjir Bandang di Malang Terdistribusi Bansos

“Kesepakatan hasil evaluasi gubernur sudah ditandatangani. Sehingga dari sisi keuangan sudah tersedia. Selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah untuk menyalurkannya,” ucap dia.

Adapun berdasarkan pemaparan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, pekan lalu, anggaran yang disiapkan untuk program perlinsos ini sebesar Rp18.078.240.000. Jumlah tersebut setara dengan 3,55 persen dana transfer umum Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Penting! Ternyata Saham dan Obligasi Bisa Jadi Agunan untuk Hadapi Masa Resesi yang Mengintai

“Dana tersebut terdiri dari dana alokasi umum sebesar Rp8.606.440.00 dan dana bagi hasil sebesar Rp9.471.800.000. Jika dihitung besarannya 3,55 persen dari DTU Kabupaten Bekasi,” ucap dia. Dani berharap bantuan tersebut dapat menjadi stimulus bagi penerima manfaat untuk menjaga stabilitas ekonominya. “Ini merupakan program yang salah satu tujuannya mengendalikan inflasi di daerah. Pemkab Bekasi berupaya memberikan bantuan-bantuan sosial bagi para penerima,” ucap dia.