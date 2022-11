JAKARTA - Viral di media sosial, video seorang perempuan warga negara asing (WNA) menjadi korban pelecehan verbal atau catcalling oleh sopir taksi saat berjalan di trotoar kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam narasi video dijelaskan bawa perempuan tersebut berasal dari Rusia bernama Valerie. Dia diduga menjadi menjadi korban pelecehan verbal oleh seorang sopir taksi saat berjalan di trotoar pada Senin (7/11/2022).

Video yang direkam langsung oleh Valerie tengah berjalan di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Terlihat seorag sopir yang sedang mengemudikan taksinya terdengar berbicara kepada Valerie.

โ€œVery nice beeb,โ€ teriak sopir taksi sambil tertawa.

Valerie tampak terganggu akibat aksi tersebut.

โ€œI wanted come to him and explain that iโ€™m not baby but -as we already now- Iโ€™m not walking good on heels and roads in Jkt also not good,โ€ kata Valerie dalam akun Instagram pribadinya.

Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum mendapatkan laporan atas beredarnya video pelecehan verbal yang di alami oleh Valerie tersebut.ย

Kendati demikian pihaknya akan melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. "Iya belum ada (laporan). Iya betul (akan diselidiki)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Nurma Dewi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (9/11/2022)