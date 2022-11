JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana membuat kolam olakan baru, di samping pompa mobile di wilayah Jalan Kebun Raya, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal itu agar memudahkan efektifitas penanganan banjir di daerah tersebut.

Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko mengatakan, sebelumnya, di rumah pompa ini ada tiga mesin pompa dengan kapasitas 500 liter per detik, satu unit kapasitas 100 liter per detik dan satu unit pompa mobile kapasitas 500 liter per detik.

“Saya ingin efektifkan pompa mobile ini, supaya dibuatkan kolam olakan di sebelahnya. Sehingga air yang meluap dari saluran PHB Jalan Kebun Raya ini nanti kita pecah,” jelas Yani dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).

“Satu ke pompa Kebun Raya, satu lagi ke kolam olakan yang akan kita bikin. Kemudian kita taruh pompa mobile, sehingga genangan yang selama ini sering terjadi bila curah hujan tinggi, mudah-mudahan upaya kita ini bisa menuntaskan genangan,” lanjutnya.

Selain itu, Ia juga mengunjungi rumah pompa Patra, di Jalan Patra Raya, RW 02 Kelurahan Duri Kepa. Kunjungan Yani untuk memastikan pompa air yang ada di rumah pompa Patra berfungsi dengan baik dan tidak ada yang rusak.

Ia menyebut, di rumah pompa Patra ada enam pompa. Tiga pompa berkapasitas 1.000 liter per detik, satu pompa 500 liter per detik dan dua pompa berkapasitas 300 dan 250 liter per detik.

"Semuanya dalam kondisi baik dan berfungsi normal," ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan, sebelumnya di rumah pompa Patra ada dua kolam olakan. Saat ini jumlahnya ada tiga kolam olakan karena ada satu yang baru. “Kita baru tambah kolam olakan-nya. Sehingga air yang mengalir dari lingkungan warga melalui PHB (saluran penghubung) masuk ke kolam olakan untuk disedot dibuang ke kali Sekretaris,” jelasnya. "Mudah-mudahan upaya kita ini bisa menuntaskan genangan di Jalan Kebun Raya dan Jalan Patra," harapnya.