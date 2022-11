BOGOR – Insiden mengejutkan terjadi di Kecamatan Rancabungur, Bogor setelah US, seorang pria yang hendak dimakamkan, tiba-tiba hidup dan bangkit kembali. Padahal, pria berusia 40 tahun itu sebelumnya dipulangkan ke rumahnya dari Semarang dalam peti mati.

Menurut Saputra, kakak dari US, keluarga mendapat kabar bahwa US meninggal dunia karena sakit di Semarang. Saat peti mati yang membawa pria itu tiba di rumah duka, keluarga pun berkumpul untuk melihat US untuk terakhir kalinya.

"Jadi yang kami terima itu saat peti itu datang kita buka memang masih ada tanda-tanda kehidupan. Kabar dari sananya sakit. Ya kita kan ingin tau jelas, karena kan gak mau terima seperti itu aja. Jadi tetap pemeriksaan, kita langsung ambil tindakan (dibawa klinik dan dirujuk ke RSUD Kota Bogor)," jelas Saputra.

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal mengejutkan karena US, yang merupakan seorang rohaniawan Konghucu, ternyata masih hidup. Keluarga pun segera membatalkan upacara pemakaman yang telah disiapkan untuk US.

Menurut Direktur Utama RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir, US hanya mengalami penurunan kesadaran, bukan meninggal dunia. US saat ini masih menjalani pemulihan dan pihak rumah sakit fokus memberikan perawatan. "Penurunan kesadaran aja ya, kita bantu semaksimal mungkin. Gak ada masalah pasien dari Rancabungur itu," terang Ilham. Baca Berita Selengkapnya:Â Terungkap! Ini Penyebab Pria di Bogor Tiba-Tiba Hidup saat Hendak Dimakamkan