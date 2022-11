JAKARTA - Kasus tewasnya empat anggota keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Betapa tidak, hingga kini belum diketahui dugaan penyebab kematian para korban.

Di tengah pelbagai asumsi yang beredar mengenai dugaan kematian korban, salah satu sahabat kecil korban Dian, bernama Fitri (40) mengungkap kisah-kisah masa kecil korban selama tinggal di Gang Lilin 11, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Fitri bercerita, sosok Dian yang dikenalnya memiliki pribadi yang rajin dan pintar. Bahkan, memiliki koleksi buku novel tentang horor hingga percintaan.

"Dia suka novel. Kaya horor (soal kematian) sama percintaan. Dan itu bukan hanya 1-2 (novel) Dian itu kalau beli banyak, sampai pernah aku dikasih (novel) se kardus indomie. Itu sering banget aku kasih," aku Fitri kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).

Meski selisih umur antara dia dengan Dian berjarak dua tahun, Namun, Fitri mengaku, Dian bisa akrab kepadanya dibandingkan dengan dua saudara perempuannya yang lain.

"Orangnya humble. Cuma dia kalau berteman suka sama satu orang, yaudah mainnya sama itu aja," ucapnya.

Seiring berjalannya waktu, setelah lulus bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Dian dan sekeluarganya pindah rumah. Dari situ, Dian tidak pernah main ke rumah lamanya lagi.

"Udah enggak pernah kontakan, saya juga enggak punya kontaknya," ujarnya.

Usai mendengar kabar mengenai tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, dan mendapati informasi salah satu korbannya adalah Dian Febbyana Apsari, Fitri pun mengaku kaget.

Apalagi, saat berembus isu mengenai dugaan kematiannya karena kelaparan, Ia pun tak percaya. "Pas ada yang bilang tewas karena kelaperan, saya sih engga percaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan tewas mengenaskan dalam sebuah rumah di Perumahan Citra Garden 1 Extention, Jakarta Barat, Kamis (10/11/2022) malam. Penemuan ini bermula dari bau busuk yang menyengat.

Keempat korban, yakni Rudyanto Gunawan (71) yang merupakan kepala rumah tangga; istrinya Margaretha Gunawan (68), anaknya Dian (42), serta adik Rudiyanto, Budianto Gunawan (68). Keempat jenazah kemudian dibawa ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.

