JAKARTA - Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter memprediksi peningkatan penumpang pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) mencapai 49 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut VC Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, sebanyak 12,3 juta lebih orang yang akan menggunakan commuterline Jabodetabek. Namun, pihaknya siap menyambut Nataru mulai 22 Desember 2022 sampai 8 Januari 2023 dengan melakukan berbagai persiapan untuk kelancaran masa angkutan tahun ini.

"KAI Commuter siap melayani masyarakat dengan fokus terhadap keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk menjadi solusi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia," ucapnya di Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Dia menjelaskan, selama Nataru ini, commuterline beroperasi normal dengan total perjalanan 1.081 dengan jam operasional mulai pukul 04.00-24.00 WIB. Frekuensi ini bertambah 8 persen dari tahun 2021.

"Tidak ada penambahan jam operasional di malam tahun baru," kata Anne.

Pemberangkatan commuterline terakhir masing-masing lintas di antaranya : Lintas Jakarta-Bogor pada pukul 23.45 WIB, sedangkan untuk Bogor-Jakarta pada pukul 22.45 WIB.

Lintas Cikarang-Angke (Via Manggarai pada pukul 22.15 WIB, Cikarang-Jakartakota (Via Pasar Senen) pukul 22.24 WIB. Sedangkan Kampung Bandan-Cikarang (Via Manggarai) pada pukul 23.22 WIB.

Lintas Tanah Abang-Parung Panjang pada pukul 23.40 WIB, sebaliknya untuk Rangkas Bitung-Tanah Abang pukul 21.59 WIB, dan Parung Panjang-Tanah Abang pukul 22.30 WIB. Untuk Lintas Tangerang Duri pada pukul 22.10 WIB dan sebaliknya Duri-Tangerang pukul 23.48 WIB.

